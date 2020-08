Fußball-Testspiel : St. Tönis gewinnt mit 4:2 in Tönisberg

Tönisberg Der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga legt den Grundstein zum Sieg vor der Pause. Teutonia-Coach Kastrati war nur mit der ersten Halbzeit zufrieden. Sein Gegenüber Andreas Weinand freute sich über einen Sieg in der zweiten Hälfte.

(uwo) Begleitet von ein paar Misstönen endete gestern das Vorbereitungsspiel des VfL Tönisberg gegen Teutonia St. Tönis, das die Gäste am Ende mit 4:2 (4:1) für sich entschieden. Gäste-Trainer Bekim Kastrati beklagte, dass der VfL eine für ein Freundschaftsspiel zu harte Gangart an den Tag legte. „Aber irgendwie war es auch unser Fehler. Hätten wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen konsequent genutzt, hätte Tönisberg in der zweiten Hälfte sicher nicht mehr so viel investiert. Da sind wir aus unserem Konzept geraten. Das hat mir aus unserer Sicht gar nicht gut gefallen. Wir müssen in dieser Hinsicht einfach cleverer werden.“