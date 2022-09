Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen müssen einander vertrauen lernen

Laurine Vinkesteijn fehlte den Leverkusenerinnen im Auftaktspiel gegen Dingden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Frauen des TSV Bayer sind am Samstag in Borken zu Gast und wollen nach dem 2:3 zum Auftakt gegen Dingen den ersten Saisonsieg landen. Das Team von Trainer Dirk Sauermann ist allerdings noch in einer Findungsphase.