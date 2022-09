Handball: Timoftes Team muss sich in Mettmann steigern​

Timoftes Team muss sich in Mettmann steigern

Krefeld Die Ober- und Verbandsliga-Teams von Adler Königshof müssen noch bis zu den Herbstferien auf ihre Heimspielstätte, die Sporthalle Königshof, aufgrund von Sanierungsarbeiten verzichten. Deshalb treten die Handballer in den ersten fünf Spielen auswärts an.

Die Mannschaft von Marius Timofte zu Gast bei Mettmann Sport, das Perspektivteam von Uwe Hartmann und Domenic Schmidt gastiert bei der HSG Wesel . Beide Partien werden am Samstag um 18 Uhr angepfiffen.

Nach der Niederlage bei Unitas Haan ist eine Steigerung der Deckung im Verbund mit den Torhütern von Nöten, zudem muss die Mannschaft von Marius Timofte auch ihre Chancen besser verwerten, um bei Mettmann Sport etwas Zählbares mitzunehmen. Nach dem 24:22-Auswärtssieg in Lürrip wollen die Adler II in der Verbandsliga bei der HSG Wesel den zweiten Saisonsieg einzufahren und die Zähler drei und vier im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.

Zudem spielt der TV DJK Krefeld-Oppum, der nach dem 30:30-Unentschieden gegen den TV Geistenbeck jetzt am Samstag um 17.45 Uhr zu Gast beim TV Lobberich ist.

Die Turnerschaft St. Tönis, die durch den 40:28-Kantersieg gegen die HSG Wesel in der Verbandsliga die Tabellenführung übernahm, empfängt am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle Corneliusfeld den ASV Süchteln.