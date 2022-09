Leichtathletik : Bayers weibliche U20 greift nach dem Team-Titel

Tessa Srumf (links) und Anna Keyserlingk wollen zum Titelgewinn beitragen. Foto: SCB

Krefeld Bei den letzten Titelkämpfen ist die weibliche U20 von Bayer nur haarscharf an Gold vorbei geschrammt. Jetzt will sie den Titel holen. Die ebenfalls qualifizierte weibliche U16 will ihre Platzierung bei dem Leichtathletikfest in Hamburg verbessern.

Vielseitigkeit ist gefragt, wenn am kommenden Sonntag in Hamburg bei der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft in der Leichtathletik die Bundesfinals der jeweils besten acht Jugendmannschaften ausgetragen werden.

Das für den Laien zunächst schwer überschaubare Wettkampfgeschehen läuft nach folgendem Procedere ab: In den Wettkampfklassen weibliche Jugend U20, männliche Jugend U20, weibliche Jugend U16 und männliche Jugend U16 treten bis zu drei Teilnehmer eines Vereins in jeder Disziplin an, wovon die besten beiden in die Punktwertung kommen.

Da kann (und soll) es bei personellen Engpässen durchaus einmal vorkommen, dass Sprinterinnen Kugel stoßen müssen oder der Hochspringer zum Speerwerfer wird. Das insgesamt punktbeste Team in jeder Wettkampfklasse darf sich schlussendlich mit dem Titel Deutscher Mannschaftsmeister schmücken.

Die LAV Bayer Uerdingen/Dormagen hat in zwei Wettkampfklassen das Finale erreicht. Die weibliche Jugend U20 mit dem bundesweit besten Vorergebnis reist mit realistischen Titelchancen in die Hansestadt. Die weibliche U16 möchte sich als Qualifikations-Siebter im Finale weiter nach vorne arbeiten.

Trainer Peter Quasten: „Nachdem wir bei der letzten durchgeführten Team-DM vor Corona 2019 mit drei Punkten Differenz hauchdünn Zweiter wurden, will die U20 dieses Mal gewinnen“, lautet das ehrgeizige, aber nicht unrealistische Ziel von Trainer Peter Quasten. „Dafür werfen wir zum Saisonschluss noch einmal alles in die Waagschale. Tessa Srumf über 400 Meter, im Weitsprung, über 100 Meter Hürden der 4 x 100-Meter-Staffel sowie Anna Keyserlingk über 100 Meter, im Weitsprung, im Hochsprung und mit der 4 x 100-Meter-Staffel wollen in den jeweils vier Disziplinen punkten, während Hannah Odendahl den Doppelstart über 800 und 3000 Meter auf sich nimmt.“