3. Handball-Bundesliga : Mark Schmetz rechnet fest mit einem Sieg

Krefeld Der Trainer des Handball-Drittligisten HSG Krefeld hat mit seinen Spielern die Auftaktniederlage gegen die Ahlener SG analysiert und blickt zuversichtlich auf das erste Auswärtsspiel am Samstag bei Aufsteiger VfL Gladbeck.

Am Montag und Dienstag bat Trainer Mark Schmetz seine Schützlinge vor dem Training zur Video-Analyse. „Wir haben alles besprochen und direkt versucht, im Training wieder alles umzusetzen. Die Punkte waren klar, woran wir gescheitert sind. Aber die Jungs haben das auch selber erkannt und wissen, dass sie Samstag alles besser machen können. Ich bin zu 1000 Prozent sicher, dass wir ein besseres Spiel machen werden“, sagte der Niederländer am Donnerstag vor dem Training.

Katharina Schneider-Bodien, die in den vergangenen neun Monaten als Pressesprecherin für die HSG tätig war, hat den Klub auf eigenem Wunsch verlassen. Ihr Amt übernimmt Aron Dehghan. Der 23-Jährige hat seinen Bachelor in Medienkommunikation und Journalismus absolviert.

In Gladbeck erwartet die Eagles am Samstag ab 19.30 Uhr ein heißer Tanz. Der Aufsteiger, der bereits in der neunten Saison unter Trainer Sven Deffte spielt, hielt beim Auftaktspiel in Spenge lange sehr gut mit und will seinen Fans bei der Heimpremiere beweisen, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.