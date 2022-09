Fußball-Bezirksliga: Warum der Aufsteiger VfB Uerdingen jetzt wackelt​

Krefeld Stefan G. Rex, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten, nennt die Gründe für den nicht gerade optimalen Start. Sie liegen seinen Ausführungen zufolge nicht ausschließlich im sportlichen Bereich.

Vier Punkte aus vier Spielen ist auf den ersten Blick für einen Aufsteiger eine erste Zwischenbilanz, die in Ordnung scheint. Aber mindestens zwei Dinge sprechen nicht dafür, dass beim neuen Fußball-Bezirksligisten alles im Lack ist.

Da sind zum einen 15 Gegentreffer in 360 Spielminuten und die Tatsache, dass es gegen vier Kontrahenten ging, die unter den letzten Fünf stehen. Sonntag kommt mit der Begegnung beim VfL Willich übrigens schon die Nummer Fünf dazu. Andererseits wurden bereits zwölf Tore geschossen, was auch nicht so schlecht ist, wobei der unverwüstliche Jonas Kremer davon die Hälfte erzielt hat. Der 32-Jährige hat auch eine Liga höher sein Zielwasser nicht verloren.