Wasserball : Europameister – dieser Titel fehlte Thomas Packenius noch

Thomas Packenius ist jetzt auch Europameister im Wasserball. Foto: SVK

Krefeld Thomas Packenius gewinnt in Rom im Endspiel der Wasserball-EM 60+ gegen Finnland. Aber nicht nur er, auch seine Söhne sind in dieser Sportart überaus erfolgreich unterwegs.

Als Thomas Packenius bei den Wasserball-Masters-Europameisterschaften in Rom/Ostia in das Wasser steigt, fehlt ihm nur noch der Titel des Europameisters. Jetzt hat er ihn. Strahlend und mit Goldmedaille behangen, kehrt er nach Krefeld zurück.

In seiner jetzt schon länger andauernden Wasserball-Karriere konnte er zuvor schon etliche nationale wie internationale Erfolge verzeichnen. Der 65 Jahre alte Krefelder, der verheiratet ist und drei Söhne hat, ist sehr eng mit diesem Sport verbunden. Auch seine drei Söhne begeisterte er für den Sport, sie spielten bei der SV Krefeld 72 und dem SV Bayer Uerdingen 08 in der Wasserball-Bundesliga.

Die schöne Erfahrung, Titel zu gewinnen und sich gegenüber Gegnern durchzusetzen, machte der Leistungssportler Thomas Packenius schon am Anfang seiner Karriere. In den 70er- und 80er-Jahren spielte er bei Aegir Uerdingen in der Bundesliga und wurde Junioren- und auch A-Nationalspieler. Als Aegir Uerdingen in die Insolvenz ging, wechselte er zur SV Krefeld 72. Dort trainiert er in den Sommermonaten bis heute bei optimalen Bedingungen. Im Winter wird das Training verlegt zum SV Bayer Uerdingen 08, wo er ebenfalls langjähriges Mitglied ist.

Im weiteren Verlauf seiner Karriere verzeichnete er weitere Erfolge: In seinem ersten Jahr in der Masters Klasse, bei der alle fünf Jahre eine neue Altersklasse gebildet wird, wurde er im Jahr 2002 auf Anhieb Weltmeister. Diesen Erfolg konnte er dann 2008 wiederholen. Weitere internationale Erfolge sowie 12 deutsche Meisterschaften folgten, die letzte im vergangenen Juni in Hamburg.