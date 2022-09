Das dritte Gold für die Krefelderin : Susanne Lichtenberg holt mit Team-Deutschland EM-Gold

Krefeld Die Spielerin des Krefelder GC war in Slowenien maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Jetzt geht des mit dem Klubteam noch zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft der Altersklassen.

(hgs) Mit der Goldmedaille im Gepäck kehrte Susanne Lichtenberg vom Krefelder Golfclub am Sonntag von den Mannschafts-Europa-Meisterschaften der Altersklasse 50 aus Slowenien zurück. Im Finale bezwang das Team Germany auf dem Arboretum Golf Course bei Ljubljana die Auswahl Schwedens mit 3,5:1,5. Dabei verlief das abschließende Lochspiel zunächst nicht nach Maß für Deutschland. „Wir lagen nach 13 Löchern noch zurück und haben das Spiel dann doch noch gewonnen. Das war ein sehr schwerer, enger und hügeliger Kurs“, berichtet Susanne Lichtenberg, die am Sieg zusammen mit ihrer Partnerin Alexandra Kölker vom GC Bergisch Land maßgeblich mit drei Punkten beteiligt war.