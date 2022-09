Fuball-Oberligs : „Niklas ist einfach ein guter Typ“

St. Tönis Mit 20 Jahren ist Niklas Withofs beim Fußball-Oberligisten SC St. Tönis ein starker und zuverlässiger Innenverteidiger. Das Eigengewächs stellt mit seiner unaufgeregten Spielweise auch die abgezocktesten Angreifer vor Probleme.

Das Derby in Nettetal befindet sich in hitzigen Schlussminuten, in denen St. Tönis noch einmal unter Druck gerät. Ahmetilhan Yavuz kommt aus wenigen Metern frei zum Schuss, schießt aber vorbei und der SC bejubelt anschließend einen knappen 1:0-Sieg. Dieser letzten Chance der Gastgeber ging ein verlorener Zweikampf von Niklas Withofs voraus. Eine Szene mit Seltenheitswert. Denn dem Innenverteidiger unterlaufen trotz seines jungen Alters selbst gegen die abgezocktesten Oberliga-Angreifer nur selten Fehler. Mit 20 zarten Jahren spielt Withofs schon eine wichtige Rolle, strahlt erstaunliche Ruhe aus, wirkt abgeklärt, profitiert von einem guten Stellungsspiel und begeht daher auch nur selten ein Foul.

Nach einem Ausflug zu Fortuna Düsseldorf kehrte Withofs nach der C-Jugend zu seinem Heimatverein SV St. Tönis zurück. Beim Nachwuchs des Zweitligisten wurde aus dem „Sechser“ ein Innenverteidiger, seiner heutigen Lieblingsposition: „Da hat man das ganze Spiel vor sich und kann das Spiel auch antreien“. Der Sprung in den Oberliga-Kader gelang Withofs nach einer Empfehlung seines damaligen Jugendtrainers Justin Müller. Für den heutigen Co-Trainer des SC war vor gut einem Jahr schon klar, dass sich sein Schützling, den er schon seit der C-Jugend trainiert, bei den Senioren schnell etablieren würde: „Ich war mir zu hundert Prozent sicher, dass er es schaffen würde. Niklas war in allen Jugendmannschaften mit seinem Spielverständnis, gutem Kopfball- und Aufbauspiel schon auffällig gut. Es ist eine Freude, einen Spieler mit seiner Qualität und Menschlichkeit zu trainieren. Niklas ist einfach ein guter Typ“.

Niklas Withofs wurde in Kempen geboren und lebt seit seinem 3. Lebensjahr in St. Tönis. Zurzeit absolviert er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. In der Oberliga stehen saisonübergreifend 31 Einsätze auf seinem Konto. In der laufenden Saison erzielte er einen Treffer beim 2:2 im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck.

Frisch aus der A-Jugend gekommen startete Withofs in der letzten Saison durch, die alles andere als ruhig verlief. Doch von allen Turbulenzen und sportlichen Schieflagen unbeeindruckt, zählte der Youngster zu den Spielern, die eine konstant gute Leistung abrufen konnten. Dass seine Entwicklung im Seniorenbereich einen derart positiven Lauf nehmen würde, hatte Withofs selbst zunächst nicht auf dem Zettel: „Am Anfang habe ich nicht damit gerechnet. Ich dachte, schauen wir mal. Aber mit den ersten Test- und Pokalspielen wurde es dann irgendwie immer einfacher für mich“. Natürlich profitierte er auch von seinen erfahrenen Mitspielern. „Besonders Ioannis Alexiou hat mich an die Hand genommen. Irgendwie erinnerte ich ihn von der Statur her auch an sich selbst. Wir sind ja beide schlank und groß“. Für seine weitere Entwicklung schaut Withofs vor allem auf die Art und Weise wie die Führungsspieler agieren: „Wenn Dodo (Dominik Dohmen) dabei ist, haben wir zum Beispiel eine ganz andere Präsenz auf dem Platz. Davon kann man lernen, wie man ein Team führt und wie man mit einem Team gut umgeht“. Müller wünscht sich hingegen, dass Withofs seine Rolle um eine Fähigkeit erweitert, die er ihm auch allemal zutraut: „Ich würde mich freuen, wenn er öfter mal ins Dribbling geht“. Mit möglichst vielen Einsätzen will Withofs dazu beitragen, dass der SC in dieser Saison weiterhin eine gute Rolle spielt. „Die letzte Saison hat gezeigt, wie schwierig es werden kann. Wohin es jetzt geht, ist aktuell schwierig zu sagen. Das kann man sicher erst nach den Spielen gegen Uerdingen und Velbert“.