Rudern: Darum freut sich CRC-Frauen-Achter über Platz vier​

Krefeld Platz vier ist immer ein Platzierung, die keiner gerne nimmt. Denn schließlich wurde der Sprung aufs Treppchen verpasst. Warum das beim Frauen-Acher des Crefelder Ruder Club anders ist.

(CJ) Genau elf Jahre nach dem letzten Ruder-Bundesliga Renntag in der Niederrhein Arena kehrte der Ligazirkus zurück nach Krefeld. Dabei bestätigte die Crew von Banner Wiking Linz bereits im Zeitfahren ihre hervorragende Form. In einem packenden Finale zwischen Linz und Mainz sicherten sich die Österreicherinnen ihre zweite Goldmedaille der Saison. Im Finale um die Plätze drei und vier hatten die Krefelderinnen gegen Berlin das Nachsehen. Bundesliga-Urgestein Marisa Staelberg war dennoch nicht ganz glücklich über das Verpassen der Podiumsplätze: „Wir wollten auf der Heimstrecke natürlich eine Medaille. Wir sind Viertel-, Halb-, und Finale gegen die drei diesjährigen Topteams gefahren und waren immer sehr dicht dran, aber leider nicht davor.“ Die Tatsache, dass mit Linz, Berlin und Mainz gleich drei Teams punktgleich an der Spitze sind, verspricht ein packendes Finale über den Saisonsieg in Hamburg. Für den Krefelder Achter geht es am 17. September nur noch darum, den Platz vier gegen Hamburg zu verteidigen.