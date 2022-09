Handball: Vivien Gosch feiert ihr Comeback​

Krefeld Vivien Gosch gastiert mit den Handballerinnen aus Königshof bei Fortuna Düsseldorf. Damit feiert sie ihr Comeback zwischen den Pfosten ausgerechnet bei ihrem Ex-Verein.

Nachdem die Handballerinnen der VT Kempen mit einem Kantersieg gegen den Aufsteiger den TV Lobberich II (40:21) in die Verbandsliga gestartet sind, ist die Mannschaft von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher am Sonntag um 15 Uhr zu Gast bei der GSG Duisburg. Zuvor empfängt Adler Königshof am Samstag (18 Uhr, Kurt-Tucholsky-Sporthalle) in der Oberliga Aufsteiger HSG Rade/Herbeck, der SSV Gartenstadt gastiert am Sonntag (13.15 Uhr) beim Ligafavoriten Fortuna Düsseldorf II.