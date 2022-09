Kapitän des CHTC : Niklas Wellen als Welthockeyspieler des Jahres nominiert

Krefeld Die Auszeichnungen zum Spieler oder Trainer des Jahres sind national wie international beliebt und ein Zeichen höchster Anerkennung. Entsprechend freudig und ehrfürchtig registriert Niklas Wellen seine Nominierung zum Welthockeyspieler des Jahres.

Doch völlig überraschend dürfte die Nominierung für Außenstehende nicht kommen. Denn der 168-fache deutsche Nationalspieler, der seit dieser Saison wieder für seinen Heimatverein CHTC in der 1. Bundesliga aufläuft, zählte im vergangenen Jahr zweifelsfrei zur absoluten Weltspitze. In der holländischen Liga, der vermutlich stärksten der Welt, war er hauptverantwortlich für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte seines Vereins Pinoké, den er bis ins Finale führte.

„Wie die Chancen stehen ist echt schwer zu sagen. Auch wenn das komisch klingen mag, so wichtig ist es mir jetzt nicht, unbedingt zu gewinnen. Es wäre eine große Ehre, aber das ist es auch schon, unter den besten fünf Spieler des Jahres genannt zu werden. Ich sehe mich nicht als besten Hockeyspieler der Welt und daran wird auch der Ausgang dieser Wahl nichts ändern“, so Wellen.

Wer den sympathischen Krefelder dennoch zum Weltspieler des Jahres und zum ersten deutschen Gewinner seit Tobias Hauke 2013 machen will, kann auf der Homepage der FIH bis zum 30. September für den Krefelder abstimmen. Ob in Krefeld dann in naher Zukunft der Beste seiner Sportart spielen wird, entscheiden dann in einem Wahl-Prozess sowohl die Fan-Stimmen als auch ausgewählte Presse-Vertreter, eine Expertenjury und die Nationaltrainer/-innen und Kapitäne aller Nationalmannschaften.