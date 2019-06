Handball zweite Bundesliga : HSG nach dem Rogawska-Schock: Drei neue Spieler im Anflug

Krefeld Nach dem bitteren Abgang von Erfolgstrainer Ronny Rogawska ist die HSG auf der Suche nach einem Nachfolger. Drei neue Spieler stehen kurz vor der Unterschrift.

Langsamt ist der Schock über den überraschenden Abgang von Ronny Rogawska rund um den Handball-drittligisten HSG Krefeld etwas abgeklungen. Das Management des ehemaligen Trainers meldete sich gestern noch per Internet zu Wort, bestätigte mit seiner Darstellung aber unter dem Strich auch die der HSG-Verantwortlichen. Rogawska hatte die Umwandlung der HSG in eine Kapitalgesellschaft, wie sie durch den Aufstieg notwendig geworden ist, dazu genutzt, sein noch bis zum kommenden Sommer gültiges Arbeitspapier zu kündigen und wollte bessere Konditionen aushandeln. Die Eagles machten mehrere verbesserte Angebote, doch zu einer Einigung kam es nicht. Damit ist nun der als Co-Trainer verpflichtete Felix Linden mit Betreuer Alvin Op de Hipt und Torwarttrainer Uwe Tophoven aktuell allein auf der Trainerbank.

Besonders besagter Spanier ist dabei hochinteressant und bringt als ehemaliger Junioren-Nationalspieler viel Qualität mit. „Wir glauben, dass wir da wirklich gute Jungs an der Angel haben. Noch gibt es Details mit allen dreien zu klären. Vorher werden wir auch keine Namen herausgeben. Aber sie werden die Qualität im Team in jedem Fall erhöhen“, sagt Schicks. Sollte es mit allen drei Neuverpflichtungen klappen, dann stünde der Kader der Eagles endgültig. Das Gerüste bildet die erfolgreiche Aufstiegsmannschaft. Dazu verpflichteten die Verantwortlichen sehr gezielt Spieler, die die Qualität erhöhen und für die nötige Durchschlagskraft in der zweiten Liga sorgen sollen. Die Voraussetzungen für den neuen Trainer könnten also durchaus weit schlechter sein.