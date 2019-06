Jugend-Fussball : KFC-Nachwuchs hat Niederrheinliga-Aufstieg in Reichweite

Krefeld Sowohl die A-Junioren als auch die B-Junioren der Blau-Roten feiern wichtige Siege. Der Hülser SV und Spielsport besitzen dagegen keine Chancen mehr.

Beim HSV ärgerte sich hingegen Trainer Manfred Dohmen, dass das 0:1 in der 22. Minute selbst verschuldet war. Hüls hielt gegen Ratingen gut mit und hatte den Ausgleich ein ums andere Mal in Reichweite. Gegen Ende machte der HSV auf und kassierte zwei Kontertore. gegenüber der Vorwoche haben wir uns aber gesteigert“, kommentierte Dohmen danach. Entspannt kann KFC-Trainer Mirko Schweighardt auf nächste Woche blicken. Seine B-Junioren wirkten beim Sieg über Düsseldorf keineswegs nervös, gaben dem Gegner kaum eine Chance auf Konter und nutzten ihrerseits die vielen Ballbesitze zu gefährlichen Vorstößen. Viermal münzten diese Julian Klement (1:0/25.), Marcio Blank (2:0/43.), Denis Gaas (3:0/62.) und Alessio Tafa (4:0/78.) in Torerfolg um. Da sich im anderem Spiel Straelen und Kaarst mit einem 2:2 trennten hat der KFC die Tabellenführung übernommen. „Wir haben nächste Woche gegen Kaarst nun alles selber in der Hand den Aufstieg einzufahren“, weiß Schweighardt die kommende Aufgabe zu deuten. Bei den C-Junioren von Spielsport war der Druck gegen Schwarz-Weiß Essen hingegen zu groß. Den Krefeldern gelang es nicht, das hohe Tempo der Gastgeber mitzuhalten, schon nach 17 Minuten stand es 0:4. „Das war ein gutes Testspiel, um zu lernen“ sagt Trainer Christian Ehrich.