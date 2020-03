Jugend forscht : „Die Begeisterung der Kinder ist toll“

Info

Zum 25. Mal organisiert die Unternehmerschaft Niederrhein den Wettbewerb „Jugend forscht“ für den linken Niederrhein. Rund ein Viertel der NRW-Teilnehmer kommen mittlerweile aus diesem Gebiet. Damit ist es eines der teilnehmerstärksten in ganz Deutschland. Die Sieger des Wettbewerbs in den jeweiligen Kategorien, die getrennt bewertet werden, fahren zum NRW-Finale. Die dortigen Sieger wiederum qualifizieren sich mit den Gewinnern aus den anderen Bundesländern zum Bundeswettbewerb, in dem dann das beste Projekt der jeweiligen Kategorie in ganz Deutschland ermittelt wird.

Am Dienstag präsentieren die Jugendlichen ihre Projekte der Jury. Die Veranstaltung findet im Seidenweberhaus statt und ist von 14 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dann ist auch die Preisverleihung.