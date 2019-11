Unternehmerschaft Niederrhein : Jugend forscht startet zum neuen Motto „Schaffst Du“

Krefeld Eine Anmeldung für die neue Runde ist bis 30. November bei der Unternehmerschaft Niederrhein möglich.

(RP) Unter dem Motto „Schaffst Du“ startet Jugend forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich junge Menschen mit Freude und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, in der 55. Wettbewerbsrunde spannende und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren. Für die Unternehmerschaft Niederrhein ist der Wettbewerb im Jahr 2020 mit einem Jubiläum verbunden: der Arbeitgeberverband richtet Jugend forscht zum 25. Mal für die Region aus.