Glücksgriff : Barocker Glanz in der Friedenskirche

Der „Niederrheinische Konzertchor“ begeisterte am Samstag beim 2.Städtischen Chorkonzert in der Friedenskirche. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Der „Niederrheinische Konzertchor“ überraschte sein Publikum beim 2.Städtischen Chorkonzert mit zwei völlig unbekannten Werken von Antonio Caldara.

Michael Preiser, Solorepetitor am Theater und Leiter des „Niederrheinischen Konzertchores“, ist bekannt dafür, dass er für seine Konzerte immer auf der Suche nach selten aufgeführten oder sogar vergessenen Werken ist. Diesmal ist ihm am Samstagabend bei der Aufführung in der Friedenskirche ein besonderer Glücksgriff gelungen – mit dem Requiem und der Missa „dicta reformata“ g-Moll von Antonio Caldara. Bei Letzterer musste Preiser die nur in Kopistenhandschriften verfügbaren Noten in mühsamer Kleinarbeit erst einmal in lesbare Partituren übertragen.