Goch : Chorkonzert mit Solisten und großem Orchester in Goch

Goch Der Vorverkauf zum großen Konzert in der Arnold-Janssen Kirche läuft an. Dem Komponisten Joseph Haydn ist es zum 210. Todestag gewidmet.

(RP) Es ist wieder einmal an der Zeit, ein Chorkonzert mit großem Orchester aufzuführen. So könnte man die Motivation zusammenfassen, die der Pfarrcäcilienchor Arnold-Janssen unter Leitung von Wolfgang Nowak dazu bewogen hat, das bevorstehende Konzertprogramm einzustudieren. Da kommt es gut aus, dass sich in diesem Jahr zum 210. Mal der Todestag des großen klassischen Komponisten Josef Haydn jährt. „Josef Haydn ist in seinen geistlichen Werken nie banal und oberflächlich“, schwärmt Nowak. „Haydns Musik hat Tiefgang und ist trotzdem leicht zugänglich. Wer sich auf diese Musik einlässt, wird nicht enttäuscht sein.“ Tatsächlich stehen auf dem abwechslungsreichen Programm fast ausschließlich Werke des Mitbegründers der Wiener Klassik. Fast alles, was auf dem Programm steht, musste der Chor neu einstudieren. Nun freuen sich alle Chormitglieder auf die bevorstehende Aufführung. Das Konzert findet am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr, in der Arnold-Janssen Kirche statt. Der Vorverkauf hat begonnen im Pfarrbüro St. Arnold-Janssen, sowie bei Optik Kowal in der Steinstraße.