CD-Tipp : Anton Reichas herrliches „Requiem“

Düsseldorf Die wunderbare Musik des gebürtigen Prager Anton Reichas wird derzeit wieder entdeckt. Im Mittelpunkt: sein wunderschönes „Requiem“.

Heute müssen wir jedoch, wenigstens auf dem CD-Markt, einen Neuankömmling von Herzen begrüßen. Es handelt sich um nichts weniger als um ein Meisterwerk eines Komponisten, den selbst Klassikkenner nicht hell genug auf dem Radar haben. Anton Reicha (1770 bis 1836) stammte aus Prag, ging nach Bonn, wurde einer der engsten Freunde Ludwig van Beethovens, reüssierte in Hamburg, lernte in Wien bei Antonio Salieri. Später ging er nach Paris, wo er als Kompositionsprofessor die Weichen für ein ganzes musikalisches Jahrhundert stellte: Zu seinen Schülern zählten Berlioz, Liszt, Gounod und Franck.

Dass Reicha ein hinreißendes „Requiem“ komponiert hat, blieb unbekannt, wie auch anders: Der Mann stand dermaßen als Schöpfer exquisiter Bläserkammermusik in der Sonne, dass dieses Gelegenheitswerk aus seiner Wiener Zeit im Nebel blieb. Jetzt aber liegt es vor, und man kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: Was für ein melodischer Reichtum, weit in die Romantik weisend! Was für eine aparte Harmonik, reichhaltig und koloristisch instrumentiert!