Wettbewerb in Krefeld : Schwesterliebe zu „Jugend forscht“

Krefeld Annika und Vivien Kohlhaas begeistern sich für den Talentwettbewerb „Jugend forscht“. Nun wechseln sie die Seiten und werden Jurorinnen.

„Kann man Töne oder Flammen wiegen?“ hatten sich die Schwestern Annika, Vivien und Madeline Kohlhaas als Aufgabe für ihre Beteiligung am Jahreswettbewerb von „Jugend forscht“ gestellt. Rund 60 Christbaumkugeln mussten während der Weihnachtsferien unterschiedlich beschallt und gemessen werden. Das hielt der von der Schule, dem Neusser Marienberg-Gymnasium, ausgeliehene Lautsprecher nicht aus und verschied. Als die Mädchen am Heiligabend ein anonym verpacktes Paket öffneten, entpuppte sich dies als neuer Lautsprecher, den die wettbewerbsbegeisterte Schule den jungen Forscherinnen zur Verfügung stellte, damit sie ihrer Untersuchungen abschließen konnten. Am Wettbewerbstag im Krefelder Seidenweberhaus überprüfte ein Juror die Schlüssigkeit eines Experiments mit einer brennenden Kerze: Er sollte die Flamme durch starkes Einziehen der Luft erlöschen lassen. Angestrengt einatmend näherte er sich der brennenden Kerze, wobei sich sein Bart entzündete und die Schwestern Soforthilfe beim Löschen leisten mussten.

Rückblickend schmunzeln Annika und Vivien, wenn sie an ihre aktive Wettbewerbsteilnahme als schwesterliches Dreierteam bei „Jugend forscht“ denken. Zehnmal hintereinander haben sie in ihren Lieblingsbereichen Physik und Chemie in Krefeld erste Preise gewonnen, die es ihnen ermöglichten, am Landeswettbewerb NRW teilzunehmen. Die 29-jährige Annika hat inzwischen ihr Lehramtsstudium in Latein, Mathematik und Physik mit der zweiten Staatsprüfung abgeschlossen und promoviert an der Uni Köln, und die 25-jährige Vivien promoviert am Max-Plack-Institut nach Abschluss eines Studiums der Biochemie. Nun wechseln die beiden Schwestern die Seiten. Sie wurden angesprochen, im Krefelder Regionalwettbewerb ein Jurorenamt anzunehmen. Eine Fachgebietsjury besteht aus Lehrkräften, Hochschullehrern, Fachleuten aus Unternehmen und ehemaligen Preisträgern.