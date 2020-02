Jugend forscht : 346 Jugendliche stellen 188 Forschungsarbeiten vor

Krefeld Auf die Jury bei „Jugend forscht“ kommt wieder eine Menge Arbeit zu.

(RP) 188 Forschungsarbeiten wurden von 346 Jugendlichen in den vergangenen Monaten erstellt – zum Teil zu Hause, in der Schule oder in eigens eingerichteten Laboren. „Auf die Jury kommt wieder eine Menge Arbeit zu. Denn die unabhängigen Experten müssen am Dienstagvormittag, 3. März, entscheiden, wer erste, zweite und dritte Plätze belegt“, sagt Wettbewerbsleiter Thomas Zöllner.