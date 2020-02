Aus der Bezirksvertretung Ost : Erneut Ärger um Sollbrüggenpark in Krefeld

Erneut Ärger um Sollbrüggenpark in Krefeld

Krefeld Die Sanierung des Grabens im Sollbrüggenpark verschiebt sich immer weiter. Eine Präsentation von KBK-Vorstand Andreas Hoster zu dem Thema in der Bezirksvertretung soll es in der April-Sitzung geben.

Es ist wohl die unendliche Geschichte in der Bezirksvertretung Ost: der Graben des Sollbrüggenparks um die Musikschule. Vor langer Zeit hatten die politischen Vertreter des Bezirks beschlossen, dass der Wassergraben ausgebaggert werden soll, da er seit einiger Zeit verschlammt und verlandet ist. Dazu hatte sich Andreas Hoster, einer der Vorstände des zuständigen Kommunalbetriebs Krefeld (KBK), zur Bezirksvertretungssitzung angemeldet, dann aber aufgrund von Terminproblemen wieder abgesagt.

So war nur Kathrin Gardner, Leiterin des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz, zugegen. „Über den aktuellen Stand kann ich keine Angaben machen, weil die Arbeiten vom Kommunalbetrieb ausgeführt werden“, sagte sie, deutete aber bereits an, dass es vermutlich vor dem Sommer keine Bewegung geben wird. „Wenn im April Herr Hoster hier sein wird, dann ist faktisch schon Frühling. Es beginnt dann nicht nur die Vegetationsperiode, sondern auch die Nist- und Laichsaison. Arbeiten, wie die im Sollbrüggenpark geplanten, sind dann aufgrund eben dieser Sachverhalte nicht mehr zulässig. Voraussichtlich muss das Projekt also mindestens bis zum Herbst warten.“