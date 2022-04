Am Tag der Arbeit in Krefeld : Gemeinsam Zukunft gestalten - Maikundgebung mit Familienfest

Ralf Claessen, Philipp Einfalt und Heinz-Otto Engel vom DGB-Vorstand (v.l.) mit dem 1. Mai-Plakat. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause darf die Gewerkschaft am 1. Mai neben Demonstration und Kundgebung auch ein Familienfest anbieten. Los geht‘s am Sonntag um 11 Uhr von der Fabrik Heeder in den Stadtgarten.

(bk) Selten war der Tag der Arbeit, der diesmal auf einen Sonntag fällt, so wichtig wie in diesem Jahr. Da sind sich die Vorstandsmitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Krefeld einig. Es gibt drängenden Probleme in dieser Zeit, auf die die Gewerkschafter mit ihrer Veranstaltung aufmerksam machen wollen. „Die Pandemie ist noch nicht zu ende, und es sind durch den Krieg in der Ukraine weitere große Herausforderungen auf die Unternehmen und ihre Arbeitnehmer hinzu gekommen“, sagt Vorsitzender Philipp Einfalt. Umso mehr freuen sich die Vorständler, dass erstmals nach zwei Jahren Pause neben Demonstration und Kundgebung auch ein Familienfest im Stadtgarten erlaubt ist.

„Durch Corona hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Es gibt Bereiche, in denen kein Homeoffice möglich war, wie bei der Fließbandarbeit. Dort haben Arbeitnehmer unter schwersten Bedingungen, oft mit Maske, gearbeitet“, erklärt Ralf Claessen, Geschäftsführer IG Metall Krefeld. Die sich stark verändernde Arbeitswelt macht auch Einfalt Sorgen. „Gerade Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen zwei Jahren sehr gelitten. Und wir sind noch lange nicht aus dem Gröbsten raus. Dazu kommt der eklatante Mangel an Fachkräften, besonders im Bereich der Kindertagesstätten, aber auch an Schulen.“

Zu der Kundgebung hat der DGB auch die Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien (bis auf die AfD) eingeladen. In drei Minuten-Statements unter dem Titel „Vote me!“ können sie ihre Ideen vorstellen. Ein „Applausometer“ soll messen, wie groß der Zuspruch des Publikums ist. „Leider können die CDU-Kandidaten aus terminlichen Gründen nicht dabei sein. Das bedauern wird sehr, da wir es wichtig finden, mit allen Parteien ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Ziele zu erarbeiten“, sagt Philipp Einfalt, der dennoch volles Verständnis für die Absagen hat. Denn die Einladungen an Vereine, Verbände und Organisationen gingen kurzfristig raus. „Wir hatten gerade mal zwei Wochen, um das Fest im Stadtgarten vorzubereiten“, erklärt Organisator Otto-Heinrich Engel von der Gewerkschaft Eisenbahn und Verkehr (EVG). Umso erfreulicher findet er, dass trotzdem rund 30 Teilnehmer zugesagt haben, darunter auch Christian Drelmann (EVG), der über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs sprechen wird.