Zahl der Zweitjobber in Krefeld gestiegen : 7400 Beschäftige haben zusätzlich einen Minijob

Krefeld Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten beklagt das niedrige Lohnniveau in der Gastronomie.

(RP) Rund 7400 Menschen in Krefeld haben neben ihrer regulären Stelle noch einen Minijob. Damit stieg die Zahl der Zweitjobber innerhalb von zehn Jahren um 32 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilt. Die NGG Krefeld/Neuss beruft sich hierbei auf neue Zahlen der Arbeitsagentur. Danach sind Zusatz-Jobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels in Krefeld besonders verbreitet: In der Branche gab es im Juni 2019 knapp 900 Zweitjobber – das sind 69 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.