Stadtmitte in Krefeld : Frau von zwei Männern sexuell belästigt

Stadtmitte in Krefeld

Krefeld Am Montagabend haben zwei Männer eine Frau an der Sternstraße sexuell belästigt und sind geflüchtet. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 20:15 Uhr war die 23-jährige Frau vor einer Kneipe an der Sternstraße. Neben ihr standen zwei Männer, die sie ansprachen und zu sexuellen Handlungen aufforderten. Als sie dies verneinte, hielten die beiden Männer die Frau fest und berührten sie in schamverletzender Weise. Sie konnte sich befreien und suchte in der Kneipe Schutz. Die Männer flüchteten.