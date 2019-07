Gastronomie im Rhein-Kreis Neuss : Gewerkschaft Nahrung warnt vor weiterem Kneipensterben

Rhein-Kreis Neuss Kneipen in Gefahr: Innerhalb von zehn Jahren haben 91 Gastronomie-Betriebe im Rhein-Kreis geschlossen. Zwischen 2007 und 2017 hat damit jede siebte Gaststätte, Kneipe oder Eisdiele zugemacht.

„Vom Fußballabend in der Bar bis zum Grünkohlessen mit dem Sportverein – die Gastronomie steht für ein Stück Lebensqualität“, sagt NGG-Geschäftsführer Karim Peters. Mit den Betriebsschließungen stehe nicht nur ein wichtiger Teil der Alltagskultur auf dem Spiel. Es seien auch etliche Arbeitsplätze in der Region in Gefahr. Peters macht für den Trend unter anderem auch die harten Arbeitsbedingungen in der Branche verantwortlich. „Nachts und am Wochenende hinterm Tresen zu stehen, das wollen viele nicht mehr. Deshalb hat die Branche schon heute mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen“, sagt der Gewerkschafter.