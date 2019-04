Arbeitskampf in Mönchengladbach : Gewerkschaft NGG kündigt Warnstreik bei Coca-Cola an

Güdderath Rund 220 Mitarbeiter sind für Mittwoch den ganzen Tag zum Warnstreik aufgerufen worden. Am 11. und 12. April ist die nächste Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt.

Der Tarifkonflikt zwischen Coca-Cola in Deutschland und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erreicht das Werk in Mönchengladbach. Dort sind für kommenden Mittwoch die rund 220 Beschäftigten von 6 bis 22 Uhr aufgerufen, an einem bundesweiten Warnstreik teilzunehmen. Das teilte die Gewerkschaft NGG am Montag mit. Die Früh-, Spät- und Tagschicht treffen sich um 7.30 Uhr, und die Streikenden werden zur zentralen Kundgebung in Dortmund gefahren.