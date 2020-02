Urteil in Krefeld : Mutmaßlicher Frauenmörder wegen anderer Gewalttat verurteilt

Urteil in Krefeld

Das Landgericht in Krefeld. (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld Der mutmaßliche Mörder der verschwundenen Anna S. aus Gelsenkirchen ist wegen einer weiteren Gewalttat gegen eine Frau verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 47-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig.

Nach mehreren Wochen intensiver Beweisaufnahme hat das Krefelder Landgericht am Dienstag die Berufung eines 46-Jährigen verworfen , der seine Ex-Freundin eingesperrt und misshandelt haben soll. Die Berufungskammer bestätigte das erstinstanzliche Urteil, in dem der Krefelder zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden war. Der Verteidiger hatte einen Freispruch und für den Fall einer Verurteilung eine Bewährungsstrafe beantragt.

Der Krefelder hatte bereits in erster Instanz abgestritten, seine Ex-Freundin mit Handschellen gefesselt, sie gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten und ihr mit einem Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen zu haben. Auch in der Berufungsverhandlung räumte der Mann die Vorwürfe nicht ein und gab lediglich eine verbale Entgleisung zu. Gericht und Staatsanwältin glauben der Frau.