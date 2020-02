Warum der Mindestlohn oft zu wenig ist : 10.900 Duisburger haben einen Zweitjob

Duisburg Weil ihr Gehalt zum Leben nicht reicht, haben viele Menschen in der Stadt noch einen Minijob – häufig in Gastronomiebetrieben.

Immer mehr Menschen in Duisburg sind auf einen Zweitjob angewiesen: Nach Angaben der Agentur für Arbeit haben 10.900 Duisburger neben ihrer regulären Stelle noch einen Minijob, um über die Runden zu kommen. Besonders verbreitet ist die Arbeit neben einer „normalen“ Stelle im Gastro- und Hotelbereich. Die Gewerkschaft schlägt auch mit Blick auf die Alterssicherung Alarm. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Zahlen der Arbeitsagentur analysiert: In der Branche gab es im Juni 2019 knapp 1.400 Zweitjobber – das sind 57 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. „Wer auf einen Zweitjob angewiesen ist, der arbeitet meist am Limit – auf Kosten von Familie, Freunden und Freizeit“, sagt der NGG-Vorsitzende für den Bereich Nordrhein Hans-Jürgen Hufer. Das sieht zumeist so aus: Der Arbeitnehmer arbeitet von Montag bis Freitag in seinem Hauptjob. An den Abenden und am Wochenende kommt dann kellnern in der Kneipe oder im Restaurant, der Job im Hotel oder auch die Arbeit in der Systemgastronomie dazu.