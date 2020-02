Wegen Wahl-Eklat in Thüringen : Duisburger FDP-Vize zieht sich aus der Politik zurück

Dirk Schlenke, stellvertretender FDP-Chef in Duisburg. Foto: Dirk Schlenke

Duisburg Der stellvertretende Duisburger FDP-Chef, Dirk Schlenke, verlässt die Politik. Als Grund gibt er die Folgen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen an. Unbekannte hatten das Parteibüro in Duisburg beschmiert und Politiker bedroht.

Der Walsumer FDP-Politiker und stellvertretende Kreisvorsitzende Dirk Schlenke zieht sich aus der Politik zurück. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und insbesondere Beschimpfungen, Beleidigungen und Demonstrationen in Duisburg. „Die anderen Ratsparteien stellen uns an den Pranger, obwohl wir mit den Ereignissen in Thüringen nichts zu tun haben“, sagt Schlenke. Offene Bekundungen der Ratsparteien dass sie mit „Handlangern der AfD“ nicht mehr zusammenarbeiten wollen und Nazi-Schmierereien an der Fassade der Geschäftsstelle, würden eine Kommunalpolitik auf Augenhöhe in dieser Stadt für ihn nicht mehr möglich machen.

„Natürlich hätte aus meiner Sicht die Wahl in Thüringen nicht angenommen werden dürfen“, sagt Schlenke. Dass der Oberbürgermeister Sören Link (SPD) gemeinsam mit Gewerkschaftern zum Protest gegen die FDP aufrufe, hält Schlenke für einen Vertrauensverlust mit Nachwirkungen. „Ich werde jedenfalls meine gewonnene Freizeit auch anderweitig mit Leben füllen können“, sagt er.

Schlenke war 15 Jahre lang in der Duisburger Kommunalpolitik aktiv. Von 2009 bis 2014 war er Bezirksvertreter in Walsum und Ortsvorsitzender der FDP Duisburg Nord. 2012 und 2017 kandidierte Schlenke erfolglos für den NRW-Landtag. Seit 2016 war er stellvertretender Vorsitzender der FDP Duisburg.

(atrie)