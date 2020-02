Projekt „Junge Filmbeschreiber“ : Macher des doxs!-Festivals zu Gast an der Johanniterschule

Hochfeld Die Macher des doxs!-Festivals waren jetzt mit ihrem medienpädagogischen Projekt „Junge Filmbeschreiber“ zu Gast an der Johanniterschule in Hochfeld.

Welche Informationen benötigt jemand, der überhaupt nicht oder nicht besonders gut sehen kann und sich trotzdem ein Bild von dem machen will, was da gerade auf der Leinwand oder dem Fernseher läuft? „Mit den Ohren Augen machen“ lautet die Aufgabe eines erst wenige Jahre alten doxs!-Projekts für junge Filmbeschreiber. Hier waren nicht professionelle Hörfilmautoren und -autorinnen am Werk, sondern Schülerinnen und Schüler von Schulen mit Förderschwerpunkt Sehen in Duisburg, Düren und Bielefeld. Das jüngste Projekt wurde jetzt in der Duisburger Johanniterschule in Hochfeld präsentiert und die Schülerinnen und Schüler konnten selbst beurteilen, ob das Projekt gelungen war. Basis war ein kurzer Dokumentarfilm aus den Niederlanden.