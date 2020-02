Altweiber in Duisburg : So übernahmen die Möhnen in der Stadt die Macht

Duisburg Um Punkt 11.11 Uhr war Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link seine Krawatte los. Zuvor hatte ihn die Prinzengarde aus seinem Büro im Rathaus ins Festzelt eskortiert. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Links Widerstand bei der Machtübernahme hielt sich in Grenzen. Er verabschiedete sich zu den Liedern von Kinderprinzenpaar und Prinz Sascha I. fröhlich schunkelnd bis zum kommenden Mittwoch von seiner kommunalpolitischen Verantwortung. Der Oberbürgermeister war passend zum Duisburger Sessionsmotto „Smart City als Dialog – uns’ Karneval bleibt analog“ als Actionheld Neo aus der Matrix-Filmreihe verkleidet. Sein Stadtdirektor Martin Murrack musste sein Kostüm erst erklären. Er wollte in seinem mit Leuchtdioden und Kabeln verzierten Blaumann ein Glasfaserkabel darstellen. Neben den Prominenten fanden am Donnerstagvormittag aber auch etliche „normale“ Gäste den Weg ins Festzelt, um den Straßenkarneval einzuleiten.

Weiter geht es mit dem Nelkensamstagzug von Homberg nach Moers. Und bevor es am Rosenmontag in der Innenstadt heiß her geht, stehen am Sonntag noch der Kinderkarneval in Hamborn sowie der Dorfkarneval in Serm an.