Gesundheit in Krefeld : Neuer Lebensmut für Krebserkrankte durch Kunsttherapie

Krefeld Linda Nalic ist durch eine Tumorerkrankung ans Malen gekommen. Ihre Bilder sind ihr Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Mit einer Ausstellung im Begegnungszentrum Wiedenhof will sie anderen Krebserkrankten Mut machen.

Linda Nalic ist eine Kämpferin, nicht nur gegen ihre Hirntumorerkrankung, sondern auch gegen den Stillstand, den diese in ihrem Leben verursachte. Seit 2004 wusste die zweifache Mutter, dass sie krebskrank ist, doch drastische Konsequenzen brachte die Krankheit erst im Jahr 2013. Chemotherapie, langwierige Operationen, das farblose Krankenhaus – dies schien nun ihr Leben zu sein. „Ich wusste nicht, wohin mit der Hoffnungslosigkeit“, erzählt sie. „Ich war deprimiert, fühlte mich unausgefüllt und als „die Kranke“ in den Augen meiner Familie und Freunde.“

Nach der dritten Operation verließ sie ihre Willenskraft. Da trat die Psychoonkologin Dr. Dorothee Wiewrodt vom Uniklinikum Münster, wo Nalić stationär behandelt wurde, an die mutlose Patientin heran. Die Fachärztin für Neurochirurgie, Psychotherapie und Psychoonkologie unterbreitete ihr Angebote für eine Begleittherapie. Nalic probierte alle aus und blieb bei der Kunsttherapie. Mit ihren Bildern hat sie ihre Emotionen auf die Leinwand gebracht: „Verletzlich, depressiv – was hässlich in mir war, habe ich ausgedrückt.“ Das war ihre Rettung. Schon bald entwickelte sich das Spiel mit den Farben zur Sucht. Ihre Bilder gestaltet Nalić oft direkt mit ihren Händen, als ob sie all ihre Ängste und negativen Gedanken in ihre Bilder übertragen würde. So gewann sie eine positive Einstellung und neues Selbstbewusstsein.