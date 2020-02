Rosenmontagszug in Krefeld : Eppels Jecke sind die beste Fußgruppe

Rosenmontagszug in Krefeld

Rosenmontagszug Krefeld, beste Fu§gruppen: 1.Preis Eppels Jecke von 1977 Motto: ã4 x 11 Jahr ist doch klar, die Eppels Jecke sind dabei als Clown in diesem JahrÒ. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Konkurrenz war groß und deshalb ist die Freude bei den Siegern umso größer. Eine fünfköpfige Jury aus dem Rathaus hat sich entschieden und die drei schönsten Fußgruppen des Rosenmontagszuges ausgewählt.

Unter den 23 bunten Gruppen, die mit ihrer ausgelassenen Fröhlichkeit das Publikum am Wegesrand ansteckten, hatten die Eppels Jecke von 1977 mit ihrem Motto: „4 x 11 Jahr ist doch klar, die Eppels Jecke sind dabei als Clown in diesem Jahr“ die Nase vorn. Über den zweiten Preis freute sich die Karnevalsgesellschaft Dronger on Drüver 2016. Ihr Motto lautetet „4 Arme winken – 4 Arme trinken“. Den dritten Preis heimsten die Piraten der KG Grün-Weiß Grönland e.V. für sich ein.