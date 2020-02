Arbeiten im Kreis Viersen : Immer mehr Menschen auf Zweitjob angewiesen

Kreis Viersen Laut Gewerkschaft haben 10.700 Beschäftigte im Kreis Viersen noch einen Minijob neben ihrer normalen Stelle.

(RP) Wenn ein Job nicht reicht: Rund 10.700 Menschen im Kreis Viersen haben neben ihrer regulären Stelle noch einen Minijob. Damit stieg die Zahl der Zweitjobber innerhalb von zehn Jahren um 37 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilt. Die NGG Krefeld-Neuss beruft sich dabei auf neue Zahlen der Arbeitsagentur. Danach sind Zusatzjobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels im Kreis Viersen besonders verbreitet: In der Branche gab es im Juni 2019 rund 1200 Zweitjobber – das sind 45 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.

Gewerkschafter Karim Peters spricht von einer Schieflage auf dem Arbeitsmarkt: „Im Schatten des Booms der vergangenen Jahre sind viele sozialversicherungspflichtige Stellen entstanden, die oft kaum zum Leben reichen. Nebenjobs müssen dann die Haushaltskasse aufbessern“, so der Geschäftsführer der NGG Krefeld-Neuss. „Aber wer auf einen Zweitjob angewiesen ist, der arbeitet meist am Limit – auf Kosten von Familie, Freunden und Freizeit.“

Entscheidend sei aber auch, dass sich Unternehmen stärker um Nachwuchs kümmern. „Eine Lehre im Lebensmittelhandwerk oder im Gastgewerbe kommt für Schulabgänger nur infrage, wenn der Lohn und die Ausbildungsbedingungen stimmen“, so Gewerkschafter Peters. Die NGG sieht aber auch die Bundespolitik in der Verantwortung. Die Zunahme der Zweitjobs sei auch das Ergebnis einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik nach der Jahrtausendwende. „Mit einer Reform könnte die Bundesregierung Minijobs voll in die Sozialversicherung einbeziehen. Allerdings sollten die Arbeitgeber den größten Teil der Beiträge zahlen“, so Peters. Das mache reguläre Stellen attraktiver und verschaffe den Minijobbern heute eine bessere Absicherung, so Peters.