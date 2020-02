Diamant-Hochzeit in Krefeld : „Gepoltert wurde die Treppe herunter“

In den 1950er Jahren haben sie sich kennengelernt. „Bis zum Ja-Wort hat es etwas gedauert“, sagt Renate Schmitz. Im März feiert sie mit Ehemann Günther Diamantene Hochzeit. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Renate und Günther Schmitz sind seit 60 Jahren verheiratet. Die Hochzeit war ein schönes Fest, obwohl das Geld knapp war. In guten und in schwierigen Zeiten haben sie immer alles gemeinsam gemacht. Sport ist beiden sehr wichtig.

Renate und Günther Schmitz sind seit 60 Jahren verheiratet. Sie haben sich in den 1950-er Jahren kennengelernt. Im Sportverein des Turnclubs Krefeld kamen sie sich damals näher. Geheiratet haben sie dann aber erst 1960, knapp zehn Jahre später – und feiern jetzt am 9. März ihre Diamanthochzeit.

„Bis zum Ja-Wort, hat es etwas gedauert“, erzählt Renate Schmitz. In der Schülerabteilung haben die beiden damals geturnt, Leichtathletik gemacht und Handball gespielt – und sind tatsächlich bis heute noch Mitglieder des Vereins. „Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden“, erinnert sich Günther Schmitz. „Bei uns hat sich fast alles um den Sport gedreht, das war wie eine zweite Familie für uns.“

Info So heißen die Hochzeitstage Trauung: Weiße/ grüne Hochzeit 1. Hochzeitstag: Baumwollhochzeit 3. Hochzeitstag: Lederhochzeit 4. Hochzeitstag: Seidenhochzeit 5. Hochzeitstag: Holzhochzeit 6,5. Hochzeitstag: Zinnhochzeit 7. Hochzeitstag: Kupferhochzeit 8. Hochzeitstag: Blechhochzeit 10. Hochzeitstag: Rosenhochzeit 11. Hochzeitstag: Stahlhochzeit 12,5. Hochzeitstag: Petersilienhochzeit 15. Hochzeitstag: Kristall- oder Gläserne Hochzeit 20. Hochzeitstag: Porzellanhochzeit 25. Hochzeitstag: Silberhochzeit 30. Hochzeitstag: Perlenhochzeit 35. Hochzeitstag: Leinenhochzeit 37,5. Hochzeitstag: Aluminiumhochzeit 40. Hochzeitstag: Rubinhochzeit 45. Hochzeitstag: Messinghochzeit 50. Hochzeitstag: Goldene Hochzeit 55. Hochzeitstag: Platinhochzeit 60. Hochzeitstag: Diamant Hochzeit 65. Hochzeitstag: Eiserne Hochzeit 67,5. Hochzeitstag: Steinerne Hochzeit 70. Hochzeitstag: Gnadenhochzeit 75. Hochzeitstag: Kronjuwelenhochzeit

Die Hochzeit der beiden wurde in einem eher kleinen Rahmen gefeiert – und war dadurch umso schöner. Renate Schmitz lebte zu dem Zeitpunkt mit ihrer Halbschwester und ihrem jüngeren Bruder zusammen. „Geld war damals nicht“, erzählt sie. „Gepoltert wurde nach der Hochzeit zuhause die Treppe runter.“ Im Anschluss aßen sie in einem Ecklokal in Krefeld.

In diesem Jahr ist Renate Schmitz 75 Jahre Mitglied im Turnclub Krefeld. Heute macht sie dort Gymnastik und hat erst kürzlich gemeinsam mit ihrem Mann in der Seniorengruppe einen Staffellauf gewonnen. Außerdem sind beide im Vorstand aktiv, wo sie zu den ältesten Mitgliedern gehören. Durch eine Krankheit hat Renate Schmitz seit 2009 einen schlechteren Gleichgewichtssinn, aber das hält sie und ihren Mann nicht davon ab, aktiv zu sein. Die beiden legten sich ein Tandemfahrrad zu und fahren seitdem immer noch zwei Mal in der Woche 30 bis 40 Kilometer.

Renate Schmitz arbeitete 40 Jahre lang in der Buchhaltung der Rheinischen Post, Günther Schmitz ist gelernter Schreiner. 1962 wechselte er zur Berufsfeuerwehr, wo er 33 Jahre lang gearbeitet hat. Als das Ehepaar 1972 von einer Wohnung in das Haus umgezogen ist, in dem es heute lebt, hat es mit Hilfe seiner Freunde vieles selbst gebaut. „Hier war keine Firma dran“, erzählt Günther Schmitz stolz. Handwerklich versierte Freunde von ihm legten die gesamte Elektrik.

Die beiden haben zwei Kinder – Uwe und Elke – und inzwischen auch zwei Enkel. Doch Renate Schmitz denkt oft an die Zeit zurück, als ihre beiden Kinder noch klein waren. Mit ihrem ersten Kind lief sie jeden Morgen eine Stunde zu Fuß, um es zu den Großeltern zu bringen – damit sie selbst zur Arbeit konnte. Mit einem Kinderwagen durfte man damals noch nicht in Straßenbahnen, erinnert sie sich. Als sie dann erneut schwanger wurde und wegen ihres Bauchs nicht mehr gut zu Fuß war, überlegte sie sich eine andere Lösung. Sie kaufte sich ein Fahrrad und transportierte ihr Kind im Fahrradkorb. „Jeden Tag habe ich das gemacht“, erzählt Renate Schmitz. „Bis zum letzten Tag.“

Etwas, dass das Ehepaar immer schon verbunden hat, ist das Campen. „Wir sind absolute Camper“, erzählt Günther Schmitz. „Wir würden nie im Hotel oder einer Ferienwohnung unterkommen.“ „Und wir werden auch nie mit dem Campen aufhören, solange es uns noch einigermaßen gut geht“, ergänzt seine Frau. Begonnen haben die beiden mit einem sehr kleinen Zelt. Ihr Reiseziel war meistens Holland. „Weil das Campen ja sehr wetterabhängig ist, stand unser Zelt dann oft ein paar Zentimeter unter Wasser. Dann mussten wir die Kinder immer tragen“, erinnert sich Günther Schmitz lachend an ihre Abenteuer.

Seit Renate Schmitz nicht mehr berufstätig ist, arbeitet sie gerne am Computer oder Handy und bearbeitet unter anderem Bilder. „Ich liebe das alles“, sagt sie stolz. „Und ich kann das auch. Wenn ich etwas nicht verstehe, probiere ich es so lange aus, bis es klappt.“ Ansonsten liest sie gerne oder macht Handarbeiten. Außerdem musiziert sie in einem Mandolinenorchester. Ihr Mann arbeitet immer noch hobbymäßig in einer Schreinerwerkstatt in der Garage des Hauses und hat sogar noch einen Schlüssel zu der Werkstatt, in der er damals seine Lehre machte.