Hervorragende Stimmung : Tausende Hülser feiern bei Sonnenschein

Viel Spaß bei blauem Himmel. Die Hülser feierten ausgelassen bei ihrem traditionellen Karnevalszug. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beste Stimmung und gutes Wetter begeistern die Menschen beim Hülser Zug. Einmal mehr avanciert er damit zu einem der Highlights des Krefelder Straßenkarnevals und sorgt für einen würdigen Abschluss der Session.

Von Sven Schalljo

Als gut eine Stunde vor Beginn des Karnevalszugs in Hüls die Sonne von blauem Himmel auf die wachsende Menge wartender Menschen am Zugweg scheint und es trotz kalten Windes durchaus angenehm warm ist, freut sich der erste Vorsitzende des Komitees Hülser Karnevalszug, Jens Ehlen. Nach den stürmischen Tagen des Wochenendes, die sogar zu mehreren Zugausfällen führten und den Rosenmontagszug der Innenstadt bei Kälte, Wind und Nieselregen viele Zuschauer kosteten, sehen sich die Hülser vom Wetter begünstigt. „Der Wettergott ist ein Hülser, das ist klar zu sehen“, sagt Ehlen strahlend.

Und auch wenn zwischenzeitlich einige dunkle Wolken aufziehen, pünktlich zum Start des Zuges, der sich mit leichter Verspätung in Bewegung setzt, setzt sich das Zentralgestirn wieder gegen diese durch. Entsprechend ausgelassen feiern die Jecken im Vorort. Tausende säumen den Zugweg und sorgen allenthalben für hervorragende Stimmung. Am Rathaus in der Kurve von Kempener auf die Schulstraße müssen Radengel und Sicherheitskräfte immer wieder die Besucher zur Seite schieben, damit die Traktoren, die die Wagen ziehen, durchkommen.

Info Hülser Trina ganz traditionell im Oldtimer Die Hülser Trina, diesmal erstmals als Person eingeführt und von Daniela Kühn verkörpert, war eine der Attraktionen des Zuges. Auf einem schönen Oldtimer-Cabrio war sie beim Zug dabei.

Insgesamt 62 Wagen, Fuß- und Musikgruppen sind dabei und ziehen sich in einem Närrischen Lindwurm, der rund 50 Minuten benötigt, um einen Ort zu passieren, durch den Vorort. Dabei stellen die lokalen Schulen das Gros der Teilnehmer. Gerade den Hülser Zug macht diese Teilnahme der Kinder des Ortes nicht zuletzt aus und sorgt für eine große Identifikation der Hülser mit ihrem Zug.

Die Hülser Trinas sind das Symbol des Karnevals im Vorort. Erstmals gab es in diesem Jahr sogar „Die Hülser Trina“, die auf einem Oldtimer dabei war. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Auffällig ist, dass gerade die kleinen Teilnehmer ihre Mottos für eine politische Botschaft nutzen: Praktisch jede der Gruppen der verschiedenen Klassen hat den Klima- oder Umweltschutz als Thema. Ein Wagen titelt mit „Karneval for Future“ und eröffnet die Riege von einem guten halben Dutzend Gruppen, die sich dieses Thema ausgesucht haben. Eisbären als Galionstiere des Klimaschutzes sind ein zentrales Motiv. Ebenso Bienen. „Wenn wir gehen, nehmen wir Euch mit“, steht zum Beispiel auf einem Schild der Klasse 4 C der Grundschule an der Burg zu lesen. Verkleidet sind sie sämtlich als Bienen. Und auch der „Kegelclub Donnerlottchen“ (“Klimaschutz ist der beste Artenschutz“), die Historischen Schützen Hüls und der Reit und Fahrverein nehmen sich des Themas an. Die Klasse 4 a der Burg-Schule schließlich geht in Overalls auf denen „Unverpackt“ zu lesen ist.

Das Hülser Prinzenpaar Stefan II und Nicole II bildeten den Abschluss des Zuges und feierten ausgelassen mit ihrem Volk. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Doch so ernst die Forderungen sind, der Spaß kommt auch bei diesen Gruppen nicht zu kurz. Eifrig werden Süßigkeiten geworfen, Blumen verteilt und hier und da auch Gemüse – längst nicht nur Breetlook – Äpfel oder Mandarinen unter das Volk gebracht. Beeindruckend ist nicht zuletzt die Trinengarde. Tanzend legen die jungen Frauen einen großen Teil des Zugweges zurück. Der Sechserrat der Katholischen Jugend hingegen legt einen großen Teil als Polonaise zurück.

Durchaus überraschend ist das Hülser Bad kaum ein Thema. Lediglich die „Offene Jugendarbeit Türmchen“ hat sich des Themas angenommen und fordert, dass die Hülser bald wieder ein Freibad bekommen.