Musik in Krefeld : Neuer Kinderchor sucht junge Stimmen

Hofft auf viele junge Sängerinnen und Sänger: Heinz-Peter Kortmann an der Orgel in St. Cyriakus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für die Aufführung der populären „Mass for the Children“ sucht Heinz-Peter Kortmann 20 bis 30 Kinder und Jugendliche. Der Projektchor gehört zum Programm „Durchstarten“ des Bundeskulturministeriums.

Kinder singen gerne. Die Erfahrung macht auch der Kirchenmusiker und Chorleiter Heinz-Peter Kortmann täglich. Doch in der gut augfestellten Krefelder Chorlandschaft sind Ensembles für Kinder und Jugendliche rar gestreut. Das möchte er ändern - zunächst mindestens mal auf Zeit. Er will einen neuen Kinder- und Jugendchor gründen, als Projektchor bis zum Herbst. Die jungen Sopran- und Altstimmen sollen den Crescendo-Chor bei einem großen Konzert ergänzen: Die Krefelder Orgelwoche hat Zehn-Jahre-Jubiläum. Zum Festkonzert am 4. September soll John Rutters „Mass of the Children“ erklingen.

Das Werk ist 2003 in der New Yorker Carnegie Hall aufgeführt worden. Es ist kein schweres liturgisches Opus, sondern erinnert in manchen Passagen an Musicals und südamerikanische Tänze. „Es ist sehr populäre Musik. Rutter wusste schon genau, was er tut“, sagt Kortmann. Denn der britische Komponisten hatte ein klares Ziel: Er wollte Erwachsene und Kinder musikalisch zusammenbringen.

Das möchte auch Kortmann. Am 6. Mai beginnen die Proben für den neuen Chor. Zuerst einmal allein, bei einem Probenwochenende in der Wolfsburg im August werden die jungen Leute mit dem Crescendo-Chor zusammentreffen. „Das gemeinsame Erleben ist wichtig“, sagt Kortmann. „Es ist ein ambitioniertes Projekt, also durchaus ein Angebot für diejenigen, die auf hohem Niveau Chor erleben und professionelle Stimmbildung erhalten wollen, ohne sich für lange Dauer zu verpflichten.

Mit im Boot ist als Vocal Coach Ewa Stoschek. Wer mitsingen möchte, sollte aber schon vorher die Töne sicher treffen, meint Kortmann. Er spricht vor allem Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse an. „Dann ist der Stimmumfang schon fest. Und es geht hier um englische Texte.“ Wer älter ist und den Stimmbruch hinter sich hat, kann bei den Erwachsenen mitsingen.

Das Gute: Für Noten, professionelle Anleitung und das Wochenende müssen die Chorsängerinnen und -sänger nichts zahlen. Das „Projekt Durchstarten“ wird finanziert aus dem Topf „Neustart Amateurmusik“ des Bundeskulturministeriums. Geprobt wird an Freitag- oder Samstagnachmittagen an unterschiedlichen Orten in Krefeld.