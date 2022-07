Veranstaltungstipp in Krefeld : Horst Eckert liest aus „Das Jahr der Gier“

Meister des Polit-Thrillers: Horst Eckert Foto: Kathie Wewer

Krefeld Der Thriller-Autor ist am Dienstag zu Gast in der Mediothek. Er sorgt für Spannung, Donja Djember bringt mit ihrem Cello eine zusätzliche Stimmungsnote in den Abend.

(ped) Es geht um den Wirecard-Skandal und die jahrelangen Versuche, den Milliardenbetrug zu vertuschen: Mit seinem neuen Thriller „Das Jahr der Gier“ ist Horst Eckert gerade für den diesjährigen Crime Cologne Award als bester deutscher Kriminalroman nominiert worden. Dienstag Abend ist er, wie berichtet, zu Gast in der Mediothek. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Donja Djember am Cello.

Darum geht es: Ein Journalist wird in der Düsseldorfer Altstadt überfallen, seine Informantin ermordet. Kriminalrätin Melia Adan und Hauptkommissar Vincent Veih ermitteln. Die Spuren führen in das Umfeld eines aufstrebenden Finanzkonzerns, der als deutsches Vorzeigeunternehmen gilt. Die Suche nach den Tätern führt über das Rheinland nach London und Singapur und in höchste Kreise der Berliner Politik.

Die Veranstaltung läuft im Rahmen des Programms Aufgeschlagen! des Landes Nordrhein-Westfalen. Eckert wurde 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf.