Angebot des Niederrheinischen Kulturhauses und der Mediothek Krefeld : Das erste Vorlesefestival für Kinder nach Corona

Krefeld „Ohren aufgeklappt“ hat gefehlt. Ab Montag, 13. Juni, können Klassen und einzelne Kinder beim Festival des Niederrheinischen Literaturhauses und der Mediothek Krefeld wieder Literatur und Autoren live erleben.

Vormittags laufen in der Mediothek Angebote für Schulklassen, nachmittags ist das Literaturhaus an der Gutenbergstraße für alle Kinder geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nötig.

Für Schulklassen startet das Programm am 13., 14. und 15. Juni jeweils um 10 Uhr in der Mediothek am Theaterplatz. Anmeldungen für Lehrkräfte sind unter Angabe von Schule, Klassenlehrername und Klasse per E-Mail an kinder.mediothek@krefeld.de möglich.