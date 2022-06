Ferienangebote in Krefeld : Krimi-Nacht in der Mediothek beim Sommerleseclub

Krefeld Es gibt einen exklusiven Bücher- und CD-Bestand neuer Titel, der nur den Teilnehmern zur Verfügung steht. Ab sofort können sich Lese- und Kreativteams aller Altersgruppen oder einzelne Teilnehmer anmelden.

Der Sommerleseclub (SLC) der Mediothek hat begonnen: Ab sofort können sich Lese- und Kreativteams aller Altersgruppen wie auch einzelne Teilnehmer anmelden. „Die Teilnahme ist in Teams bis maximal fünf Personen möglich, eine Altersbegrenzung gibt es nicht“, sagt Lisa Beutelspacher, Leiterin der Kinderbibliothek und des Sommerleseclub-Teams. Es gibt wieder einen exklusiven Bücher- und CD-Bestand ganz neuer Titel, der nur den Teilnehmern zur Verfügung steht. Die Onleihe und Overdrive dürfen ebenfalls genutzt werden, um eine Beteiligung am SLC auch aus der Ferne zu ermöglichen.

Natürlich können ebenso alle anderen Bücher und CDs der Mediothek ausgeliehen werden. „Die Teams, aber auch einzelne Teilnehmer, dürfen sich zudem auf spannende Workshops freuen“, so Beutelspacher. Dieses Jahr dabei sind Aktionen wie Pokémons und eine wöchentliche Greenscreen-Aktion. Außerdem erwartet angemeldete Teilnehmer durch die Bürgerstiftung Krefeld ermöglicht eine Krimi-Nacht sowie ein Bookupcycling-Workshop. Alle Teilnehmer bekommen eine kostenlose Clubkarte, mit der sie für einen begrenzten Zeitraum Bücher und CDs der Mediothek ausleihen können. Die Aufgabe besteht darin, in den Sommerferien mindestens drei Stempel im Leselogbuch für eine Einladung zum Sommerleseclub-Abschlussfest zu sammeln. Im Leselogbuch werden die Stempel gesammelt, die es zum Beispiel für Buchbewertungen, Nacherzählungen oder kurze Rezensionen, aber auch für Zeichnungen, Comics, Fortsetzungen zum gelesenen Buch oder gehörten Hörbuch gibt. Der späteste Abgabetermin für das Logbuch ist der 13. August. Alle erfolgreichen Teilnehmer werden zum Abschlussfest am 20. August eingeladen. Die besonders kreativen Umsetzungen werden traditionell mit kleinen Preisen prämiert. Alle erfolgreichen Teilnehmer bekommen Urkunden. Außerdem wird es eine Livesound-Sommerstory von Johanna Gerosch geben. Anmeldung zum Sommerleseclub ist ab sofort unter www.sommerleseclub.de oder direkt in der Mediothek möglich.