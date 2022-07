Lesung in Krefeld : Emotionaler Abend mit dem Krimiautor Steinfest

Krefeld Mit der Amsterdamer Novelle stellte sich Bestseller-Autor Heinrich Steinfest von einer charmant anderen Seite vor. Fürs Publikum hatte er eine exklusive Überraschung vorbereitet.

Zum zweiten Abend des Krefelder Literarischen Sommers kam das Publikum zum Café Paris und erlebte einen unterhaltsamen und interessanten Abend. Zu Beginn sprach Gastgeberin Evelyn Buchholtz, Leiterin der Mediothek, ihren Dank aus an alle Beteiligten. Und vor allem an das treue Publikum, das stets begeistert die Reihen füllt: „Die Kollegen fragen mich immer, wie wir das machen.“

Ausverkauft also auch dieser Abend mit Heinrich Steinfest, der seine „Amsterdamer Novelle“ mitgebracht hatte und außerdem noch eine Überraschung: Zum Ende las er einen hochemotionalen, fesselnden Abschnitt aus „Der betrunkene Berg“, Erscheinungstermin 1. September in Wien . „Das ist die Vor-Vorpremiere“, sagte Steinfest.

Aus Wien, wo er aufgewachsen ist, hat Steinfest auch seine Klangfarbe, die seinem Lesen und Sprechen so einen feinen Schmelz verleiht. Bekannt ist er für seine Kriminalromane um den Kommissar Cheng. „Ich habe aber ebensoviele Romane wie Kriminalromane geschrieben“, sagte er. Seine fleißige Produktion erklärte er so: „Ich leide unter einem Schreibzwang.“ Allerdings scheinen weder Leid noch Zwang zu schmerzen: Der Mann hat ein enormes Mitteilungsbedürfnis und ein tolles Talent. Er ließ die Zuhörer mit ausführlichen Plaudereien an seiner Arbeitsweise und seinen Gedankengängen teilhaben. Etwa darüber, wie er zu der Form der Novelle gekommen ist. Für einen Roman nämlich hat er ein Zwillingspärchen (8 Jahre) erfunden, das im Sommerurlaub nur ein Ziel hat: lange aufbleiben. Die Kinder überlegen sich: „Es muss vorgelesen werden!“ Also flugs in die Bücherei und den Zauberberg ausgeliehen. Darauf hat Steinfest sich mit Thomas Mann und auch „Tod in Venedig“ befasst: „Ich habe eine Schreibpause mit der Amsterdam-Novelle gefüllt.“