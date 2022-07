Künstlersymposium in Krefeld : 1. NRW-Artcamp im Südbahnhof

Reden über Kunst: Blick in das Artcamp im Südbahnhof Foto: SBH

Krefeld Sie schaffen Kunst und stellen die Frage nach Identität und Ausdruck. Das Besondere am Künstlersymposium im Südbahnhof ist die Leitung: Alle waren bekannte Hochschuldozenten in Syrien, die in Deutschland nun Fuß fassen.