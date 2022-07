Lesung in Kleve : Thriller „Der Tallinn-Twist“ im Landgericht

Kleve Das Autorenduo Hoeps & Toes liest am Dienstag, 12. Juli, aus seinem neuen Thriller „Der Tallinn-Twist“. Ein Buch über ein gefährdetes Europa am Rande eines zweiten Kalten Krieges und das verhängnisvolle Zusammentreffen politischer und persönlicher Interessen.

Tickets gibt es zum Preis von zehn Euro im Internet (ermäßigt fünf Euro), unter anderem bei www.eventim.de. Die Lesung findet ab 19 Uhr im Landgericht in Kleve (Schwanenburg) statt.

Zum Inhalt: Marie Vos ermittelt für den Sicherheitsdienst der EU in einem Spionagefall, der die Pläne zu einer Entmachtung der internationalen Wasserkonzerne gefährdet. Doch gleich die erste Festnahmeaktion in Brüssel wird vereitelt und die Zielperson verschwindet spurlos. Undercover reist Vos mit der Taskforce nach Tallinn, zur Verhandlung eines zentralen Vertrags. Doch auch in Estland wird das Expertenteam von der Unberechenbarkeit ihrer Gegner eingeholt und die Mission entwickelt sich zu einem hochexplosiven Szenario. Ein Thriller über ein gefährdetes Europa am Rande eines zweiten Kalten Krieges und das verhängnisvolle Zusammentreffen politischer und persönlicher Interessen.

Das deutsch-niederländische Autorenduo arbeitet seit mehreren Jahren Hand in Hand: Thomas Hoeps übersetzt die Kapitel von Jac Toes aus dem Niederländischen ins Deutsche und schreibt seine eigenen Kapitel auf Deutsch. Jac Toes, geboren 1950 in Den Haag, arbeitet als Schriftsteller, Drehbuchautor und Gerichtsreporter in Arnheim. 1998 erhielt Toes den Krimipreis Gouden Strop zudem wurde er in Deutschland mit der Goldenen Handschelle ausgezeichnet.