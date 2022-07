Lesung in Krefeld : Matthes macht Lust auf Schiller

Schiller - und ein lockerer, heiterer Abend? Dass das kein Widerspruch ist, erlebte das Publikum im Krefeld Pavillon mit dem Schauspieler Ulrich Matthes. Foto: Lothar Strücken/LOTHAR STRUECKEN

Krefeld Mit seinem Balladenabend im Krefeld Pavillon begeisterte der Schauspieler Ulrich Matthes für die Dichtkunst. Zu vielen Texten hatte er etwas zu erzählen. Hinter „Die Hoffnung“ steckt eine Gänsehaut-Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Schulte

„Das Auswendiglernen von Balladen schärft das Sprachbewusstsein“, sagt Ulrich Matthes, „und man entwickelt einen Sinn für die Musikalität von Sprache.“ Was das bedeutet, das erlebte das Publikum am Sonntagabend, als der Schauspieler das Sommerprogramm in dem von Thomas Schütte konzipierten Pavillon im Kaiserpark eröffnete.

Zu Krefeld hat Ulrich Matthes eine besondere Beziehung, und daran ließ er die einhundert Zuhörer im Krefeld Pavillon gerne teilhaben: „Ich war gerührt, als ich vor dem Theater stand“, sagte er, „denn hier hatte ich mein erstes festes Engagement als Schauspieler.“ Das war 1983 bis 1985; damals war Joachim Fontheim Intendant der städtischen Bühne. „Fontheim war ein strenger Intendant, ganz vom alten Schlag“, sagt Matthes, „er hat seine Leute gut geführt.“ Und er hat dem jungen Mann gesagt: „Aus ihnen wird mal ein großer Schauspieler.“

info Das Programm in Krefeld-Pavillon Die kleine Kulturreihe im Krefeld-Pavillon wird am Samstag, 16. Juli, mit dem Jazzpianisten Grégory Privat fortgesetzt. Verantwortlich für das Programm zeichnen Christiane Lange vom Projekt MIK und die Kuratorin der Reihe, Silke Zimmermann. Zwei weitere Veranstaltungen sind für September geplant.

Recht hatte er, und umso mehr freute sich das Publikum im Kaiserpark über die Rückkehr Matthes’ nach Krefeld. Im Gepäck hatte der Schauspieler Balladen und Gedichte von Schiller.

Für die Ruhrfestspiele hatte Matthes diese Balladen vorbereitet, auch in Erinnerung an seinen Großvater, der es liebte, in Gesellschaft „Das Lied von der Glocke zu rezitieren. Für ihn enthalten Balladen so viel: „Es sind alles Minidramen, es geht um Ethik und um Gesellschaftlichkeit und um den menschenfreundlichen Umgang miteinander.“

Ulrich Matthes beherrscht sein Fach: Klar, deutlich, nicht pathetisch, aber wohl betont ist sein Vortrag – ein großer Genuss war es an diesem Abend, ihm zuzuhören. Und dafür gab es in dem hölzernen Pavillon reichlich Applaus.

Matthes setzte ein mit „Der Ring des Polykrates“. Hierin geht es um den Herrscher Polykrates und seinen Gast Pharao Amasis. Sie unterhalten sich über das Glück und den Wankelmut Fortunens – am Ende flieht Amasis den Freund: „Die Götter wollen dein Verderben, | fort eil ich, nicht mit dir zu sterben.“

Diese berühmte Ballade hat Friedrich Schiller im Musenalmanach auf das Jahr 1798 veröffentlicht; darin erschienen auch die für diesen Abend ausgewählten „Der Handschuh“, „Der Taucher“ und „Das Lied von der Glocke“. Man nennt diese Ausgabe auch den Balladen-Almanach, denn Schillers Freund Goethe hat desgleichen Balladen darin veröffentlicht.

Antike Mythologie oder die Minne der Ritter, Freundschaft, Liebe oder Treue sind die Themen in den anderen Balladen, immer ausgeführt mit beeindruckenden Beschreibungen der Menschen, der Tiere oder der Natur.

Bei einer Lesung in Frankfurt am Main – 1000 Leute – saß auch eine unruhige Schulklasse im Publikum. Matthes brachte sie zur Ruhe und erhielt später einen Entschuldigungsbrief mit einem Gedicht von Schiller. „Das Glück“ gehört seitdem zum Repertoire bei den Schillerabenden. Und ein weiteres Gedicht: „Die Hoffnung“. Das hat der Schauspieler aufgenommen, weil die Germanistin Ruth Klüger sich einmal in einem Interview dazu geäußert hat. Das auswendige Aufsagen von Schillers Gedichten habe ihr in Auschwitz Kraft gegeben.