Sammlungsschatz im Deutschen Textilmuseum : Männershorts aus dem Jahr 400 vor Christus

Krefeld Das Textilmuseum hat eine große Sammlung peruanischer Stoffe. Ein Prachtstück wird in der nächsten Ausstellung präsentiert: ein 3000 Jahre alter Lendenschurz. Und der wirft eine ganz praktische Frage auf.

Es wird wohl kein einfacher Mann aus dem Volk gewesen sein, denn die Verarbeitung ist höchst kunstvoll. Dem gut konservierenden Boden ist zu verdanken, dass das Textilstück aus Kamelidenhaar - dem feinen Haar von Kamel und Lama - so gut erhalten ist. In den peruanischen Kulturen wurden Tote mumifiziert und in sogenannter Hockerstellung beigesetzt - von ihrer besten Kleidung begleitet. Aus einem Grab stammt vermutlich auch dieser Lendenschurz.1992 war er als Exponat einer Ausstellung über textile Kunst vor Columbus in der Deutschen Bank am Ostwall zu sehen. Danach ist er mit Fördermitteln der Deutschen Bank und der NRW-Landesstiftung Kunst und Kultur erworben worden und in die Sammlung gekommen.