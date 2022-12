Spendenfahrt aus Krefeld nach Moldau Hilfstransport mit Betrugsversuch

Lange war unklar, ob der Transport noch in diesem Jahr genehmigt würde. Über Moldau verläuft nach der Schließung des Hafens von Odessa so gut wie der gesamte Warenverkehr für die Ukraine. Termine für die Hilfslieferung mussten einige Male verschoben werden, weil die örtlichen Behörden die Zollpapiere für die Einreise in die Republik Moldau nicht zeitig bearbeiteten. In der Vorweihnachtswoche gab es dann grünes Licht, und mit der Unterstützung einer Spedition und des ehrenamtlich tätigen Fahrers Daniel Jagata konnte der Lkw mit 14 Tonnen Hilfsgütern an Bord die Reise antreten. Die 5000 Kilometer lange Route führte über Österreich, Ungarn, Rumänien in die Republik Moldau.