Fahrzeuginstandhaltung in Krefeld Bahnwerk Oppum will ICE schneller reparieren

Die Arbeiten zum Bau einer neuen Wartungshalle auf dem Gelände der Deutschen Bahn Fahrzeuginstandhaltung in Oppum dauern noch bis ins übernächste Jahr an: Auf rund 2700 Quadratmeter Fläche will das Unternehmen den steigenden Anforderungen gerecht werden und dort künftig Züge mit größeren Schäden reparieren. Dazu werden vier Schwerlaststände errichtet und gleichzeitig andere Werkstätten verlagert, um zusätzliche Kapazitäten für die Instandhaltungsarbeiten an unterschiedlichen ICE-Modellen zu schaffen, heißt es in einem Newsletter der DB Fahrzeuginstandhaltung.