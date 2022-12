Zalino und Cassius suchen ein Zuhause Warum manche Hunde im Krefelder Tierheim bleiben

Am Ende der Tierheimführung darf ich noch einen Blick in den Gabenraum werfen, in dem Weihnachtsgeschenke und Spenden für Tiere und Tierheim gesammelt sind – und mir stockt der Atem. Vor der gegenüberliegenden Wand steht ein Weihnachtsbaum. Zwischen ihm und mir häufen sich Futterspenden, Leinen, Bälle, Kaustangen, Einstreu, Versteckmöglichkeiten für Kleintiere, ein Kratzbaum, Decken, Körbchen und sogar das ein oder andere in Geschenkpapier gewickelte Päckchen ist dabei. An vielen baumelt ein Namensschild, das anzeigt, an welches Tier das Geschenk gehen soll. Ich entdecke die Leine für Zalino, und auch große Tüten mit Allergiker-Futter stehen bereit. Der Raum umfasst das Ergebnis des diesjährigen Gabentages, der vor Weihnachten stattfand. Dazu waren besonders die Gassi-Gänger eingeladen, aber natürlich auch jeder andere, der gerne etwas spenden wollte. „Es waren rund 600 Personen hier. Mit so viel Zuspruch, Spenden und Unterstützung hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, berichtet Tierheimleiter Frank Schankat. Auch in den Tagen danach seien noch Tierfreunde vorbeigekommen, die es am 17. nicht geschafft hatten. Wie schön, dass es so viele Menschen gibt, die zu Weihnachten auch an die Vierbeiner im Tierheim denken.