So lernen angehende Mechatroniker heute MAN und Allers unterstützen die Krefelder Kfz-Innung bei der Ausbildung

Man stelle sich vor: Der Fahrer eines schweren Lkw will bremsen und tritt auf das Pedal. Mithilfe des Dieselmotors wird Druckluft erzeugt und gespeichert, die dann über elektronisch geregelte Ventile an die Bremszylinder geleitet wird und letztendlich große Kräfte an den Bremsbelägen erzeugt. Immerhin muss das System das bis zu zwanzigfache Gewicht eines Autos abbremsen. Da könnte der Fahrer einen „Bums“ wie seinerzeit der deutsche Rekord-Fußballnationalspieler Lothar Matthäus im Fuß haben – allein bekommt er das nicht hin. Deshalb die Druckluft.